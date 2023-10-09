Анна Трінчер та Олександр Волошин провели екскурсію своїм двоповерховим заміським будинком

Співачка Анна Трінчер та її чоловік, блогер Олександр Волошин, показали свій заміський будинок.

Наразі зіркове подружжя мешкає під Києвом в сучасному двоповерховому маєтку. Гарне житло з великою територією пара орендувала у липні та нарешті провела онлайн-екскурсію для своїх фанів. Анна та Олександр поділилася відео в Instagram, на якому показали, як облаштували будинок.

Анна Трінчер та Олександр Волошин переїхали за місто / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Розпочало подружжя з великого коридору, в якому розташоване величезне дзеркало та є гардеробна.

На першому поверсі будинку розташована велика гостьова кімната з панорамними вікнами, високими стелями та каміном. Там подружжя насолоджується переглядами фільмів та відпочиває. Гостьова поєднується із просторою кухнею та обідньою зоною.

Одразу з гостьової кімнати можна потрапити на терасу, де Анна та Олександр проводили час у теплу погоду. З тераси відкривається вид на задній дворик із зоною барбекю, невеличким футбольним полем та тренажерами.

"Чому я тут захотіла жити, бо сам будинок має дуже сучасний вигляд", - поділилася Трінчер.

Окрім того на першому поверсі знаходиться кабінет Волошина, а також гостьова ванна кімната, пральня та кімната для морозильної камери.

Далі пара показала другий поверх. Окрім гостьової спальні поруч також є ще одна гостьова ванна кімната. Там же розташувалися гостьова спальня та майбутній кабінет Анни, щоправда, поки там стоять лише її парфуми та частіше за все живе їхній кіт Усик.

Показали Анна та Олександрі свою спальню. З величезного ліжка відривається чудовий вид з вікна на ліс. Одразу з господарської кімнати можна потрапити у ще одну гардеробну, вже більшу за розміром, там пара зберігає усі свої речі та концертні костюми співачки. А також у третю ванну кімнату.

Анна Трінчер та Олександр Волошин показали свій заміський будинок

Нагадаємо, що днями Олександр Волошин відсвяткував свій день народження без дружини. Пізніше блогер пояснив, чому співачка не була присутня на його святі.

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