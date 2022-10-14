Анна Трінчер та POSITIFF випустили потужну танцювальну пісню "Який ти козак"

Українські артисти об'єдналися в дует і випустили пісню до Дня Українського козацтва і Дня захисників та захисниць України.

Українська співачка Анна Трінчер та репер і музикант Олексій Завгородній, він же POSITIFF, випустили дуетну танцювальну композицію "Який ти козак".

Цей трек артисти приурочили до Дня Українського козацтва і Дня захисників та захисниць України, який святкується сьогодні, 14 жовтня.

"Тема козацтва в нинішні часи актуальна, адже саме вони завжди були загрозою Російській імперії. Про їхній незламний дух, відчайдушність і сміливість ходили легенди по всьому світі. Сьогодні український народ вкотре доводить, що козацькому роду нема переводу, даючи рішучу відсіч російським окупантам", - кажуть виконавці.

Анна та Позитив зазначили, що хочуть, аби їхня нова танцювальна пісня підніямала всім українцям настрій та бойовий дух: "А уривок "Яка ти козачка, який ти козак – йдемо вперед і ніколи назад!" став гаслом наших воїнів, адже зараз вони впевнено відвойовують окуповані території", - додали артисти.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що залишилися у захваті від спільної роботи Трінчер та Позитива: "Трек просто бомба!", Я не очікувала такого дуету, але класно", " Клас, з такими піснями і нашим народом, ми неодмінно переможемо".

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