Анна Трінчер та її наречений серйозно отруїлися в київському ресторані

Українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла про неприємну ситуацію, яка трапилася з нею та її нареченим.

До слова, виконавиця зі своїм коханим, блогером Олександром Волошиним, вирішила повечеряти в одному з київських ресторанів.

Утім, вечеря була не з приємних. Пара отруїлася мідіями. Всю ніч їм було зле і на ранок не стало ліпше.

Анна Трінчер отруїлася / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Знаменитість вже поскаржилася адміністрації ресторану та розповіла про неякісні морепродукти. На що їй пообіцяли перевірити якість продуктів харчування та повернути гроші за вечерю.

"Як можна труїти своїх клієнтів? Ви взагалі розумієте зону відповідальності своєї роботи? У вас морепродукти! Отруїтися морепродуктами, найжахливішого я просто не знаю, що може бути! Чесно кажучи, 600 грн, які ми заплатили за вечерю не компенсують мені того жаху, який я пережила сьогодні вночі", - розповіла Анна.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Та аби Анні та Олександру поліпшало, до них приїхала мама виконавиці. Вона зробила співачці уколи та приготувала бульйон.

"Врятувала мене від отруєння. Приїхала о дев'ятій ранку, ставила мені уколи, лікувала", - поділилася Трінчер.

Мама Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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