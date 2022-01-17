Анна Трінчер топлес насмішила першою реакцією на новий розмір грудей

У кадрі співачка лише прокинулася після наркозу.

Співачка Анна Трінчер влаштувала ледь не справжнє шоу пов'язане зі збільшенням її бюсту.

Так, артистка найняла операторів, які знімали все на камери. Зокрема, на відео зафільмували її першу реакцію на форми третього розміру. У Telegram-каналі MUZVAR опублікували ролик, де зірка серіалу "Школа" прокинулася після наркозу та побачила нові груди. А відреагувала Трінчер доволі кумедно. Сонна знаменитість від подиву аж витріщила очі та не промовила жодного слова.

Сама ж артистка показала процес хірургічного втручання у своїх Instagram-stories.

instagram.com/annatrincher_official

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