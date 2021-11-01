Анна Трінчер у бікіні випнула пружні сідниці та заговорила про свої комплекси

Артистка показала нові фото.
Українська співачка та акторка Анна Трінчер вирушила зі своїм бойфрендом у відпустку.
Звідти артистка ділиться різними світлинами на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, акторка публікує й доволі гарячий контент. Так, зірка показала фото, на якому вона у бікіні позує перед дзеркалом. Анна обрала таку позу, яка гарно підкреслила її пружні сіднички.
Так, у зірки неймовірна фігура. Втім, виконавиця зізнається, що раніше мала багато комплексів.
"У якийсь момент я настільки закомплексувалася, що тривалий період я не виходила влітку на пляж у купальнику. І це все тривало років з 12", - ділиться Анна.
Втім, зірка говорить, що досі не змогла позбутися цих комплексі. Хоча вона намагається якось з цим впоратися.
"Досі у мене, як і у багатьох дівчаток, багато думок щодо цієї теми... Потрібно брати себе в руки і закривати рота, потрібно частіше ходити на спорт, танці. Потрібно бути кращим, стрункішим, гарнішим... Але питання: потрібно для кого? Для себе чи для всіх?" - поділилась своїми думками зірка.
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