Анна Трінчер у ботфортах та пояску станцювала на столі у кліпі на трек "Який ти козак" з Позитивом

Українська співачка Анна Трінчер та репер Позитив потішили шанувальників яскравим кліпом на дуетну композицію "Який ти козак".

Як розповіли артисти, в основі сюжетної лінії відео – тема відключення електроенергії, що, на жаль, зараз дуже актуально для всіх українців.

"Відеокліп на пісню відзнятий для підняття вашого настрою. Сподіваюсь, сюжетна лінія, присвячена відключенню електроенергії в країні, викличе у вас усмішку. Адже в тому і відмінність українців від усіх – ми будь-яку проблему можемо обіграти жартівливо і вирішити її з гордо піднятою головою", - прокоментувала прем'єру Трінчер.

До речі, у відео на танцювальний трек Анна з'являється у доволі відвертому образі: в ботфортах, спідньому, пояску, та білосніжному корсеті. Своєю чергою, Позитив постав у футболці, рожевій краватці, куртці та штанах з кедами.

Нагадаємо, вперше спільний трек "Який ти козак" Анни Трінчер та Позитива побачив світ 14 жовтня – у День Українського козацтва і День захисників та захисниць України. Саме цим святам артисти присвятили свою пісню.

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