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Анна Трінчер у ботфортах та пояску станцювала на столі у кліпі на трек "Який ти козак" з Позитивом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
321
Час на прочитання
1 хв
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Анна Трінчер у ботфортах та пояску станцювала на столі у кліпі на трек "Який ти козак" з Позитивом

Анна Трінчер та Позитив

Музиканти представили яскравий кліп на дуетну композицію.

Українська співачка Анна Трінчер та репер Позитив потішили шанувальників яскравим кліпом на дуетну композицію "Який ти козак".

Як розповіли артисти, в основі сюжетної лінії відео – тема відключення електроенергії, що, на жаль, зараз дуже актуально для всіх українців.

"Відеокліп на пісню відзнятий для підняття вашого настрою. Сподіваюсь, сюжетна лінія, присвячена відключенню електроенергії в країні, викличе у вас усмішку. Адже в тому і відмінність українців від усіх – ми будь-яку проблему можемо обіграти жартівливо і вирішити її з гордо піднятою головою", - прокоментувала прем'єру Трінчер.

До речі, у відео на танцювальний трек Анна з'являється у доволі відвертому образі: в ботфортах, спідньому, пояску, та білосніжному корсеті. Своєю чергою, Позитив постав у футболці, рожевій краватці, куртці та штанах з кедами.

Нагадаємо, вперше спільний трек "Який ти козак" Анни Трінчер та Позитива побачив світ 14 жовтня – у День Українського козацтва і День захисників та захисниць України. Саме цим святам артисти присвятили свою пісню.

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Дата публікації
Перегляди
321
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