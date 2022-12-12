Анна Трінчер у червоному спідньому влаштувала відверту фотосесію з тортом у ліжку

Виконавиця та блогерка Анна Трінчер похизувалася стрункою фігурою у червоному спідньому.

Зірка влаштувала для себе відверту фотосесію, світлинами з якої поділилася в своєму Instagram. На фото Трінчер позувала на ліжку у спокусливому вбранні.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У якості незвичного "аксесуару" для знімань співачка обрала торт у формі серця, прикрашений червоними сердечками. На деяких фото Анна вирішила додати пікантності та залишила сліди від крему на своїх сідницях.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Щось не придумала підпис, тому допомагайте", - написала під світлинами Анна.

Однак, на думку шанувальників артистки, якісь слова під такою фотосесію будуть марними.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Це пожежа!

Солодка вишенька на торті!

Слова зайві, неймовірна!

Нагадаємо, днями Анна Трінчер отримала серйозну травму, впавши на сходах перед концертом.

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