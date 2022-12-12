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Анна Трінчер у червоному спідньому влаштувала відверту фотосесію з тортом у ліжку

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Анна Трінчер у червоному спідньому влаштувала відверту фотосесію з тортом у ліжку

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка показала свої принади.

Виконавиця та блогерка Анна Трінчер похизувалася стрункою фігурою у червоному спідньому. 

Зірка влаштувала для себе відверту фотосесію, світлинами з якої поділилася в своєму Instagram. На фото Трінчер позувала на ліжку у спокусливому вбранні.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У якості незвичного "аксесуару" для знімань співачка обрала торт у формі серця, прикрашений червоними сердечками. На деяких фото Анна вирішила додати пікантності та залишила сліди від крему на своїх сідницях. 

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Щось не придумала підпис, тому допомагайте", - написала під світлинами Анна.

Однак, на думку шанувальників артистки, якісь слова під такою фотосесію будуть марними.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
  • Це пожежа!
  • Солодка вишенька на торті!
  • Слова зайві, неймовірна!

Нагадаємо, днями Анна Трінчер отримала серйозну травму, впавши на сходах перед концертом.

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Дата публікації
Перегляди
545
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