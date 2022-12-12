Анна Трінчер у червоному спідньому влаштувала відверту фотосесію з тортом у ліжку

Співачка показала свої принади.
Виконавиця та блогерка Анна Трінчер похизувалася стрункою фігурою у червоному спідньому.
Зірка влаштувала для себе відверту фотосесію, світлинами з якої поділилася в своєму Instagram. На фото Трінчер позувала на ліжку у спокусливому вбранні.
У якості незвичного "аксесуару" для знімань співачка обрала торт у формі серця, прикрашений червоними сердечками. На деяких фото Анна вирішила додати пікантності та залишила сліди від крему на своїх сідницях.
"Щось не придумала підпис, тому допомагайте", - написала під світлинами Анна.
Однак, на думку шанувальників артистки, якісь слова під такою фотосесію будуть марними.
- Це пожежа!
- Солодка вишенька на торті!
- Слова зайві, неймовірна!
Нагадаємо, днями Анна Трінчер отримала серйозну травму, впавши на сходах перед концертом.
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