Анна Трінчер у дірявій сукні вийшла на сцену: у Мережі відреагували

Українська співачка Анна Трінчер оконфузилася під час свого концерту.

Перед виходом на сцену артистка помітила, що у неї порвався сценічний наряд. Проте часу, щоб зашити сукню було обмаль, тому Анна вийшла до фанів з діркою на боковій частині вбрання. Не звертаючи увагу на проблему, вона майстерно виконала свої хіти та запалила хореографією з шоу-балетом.

"Як же мені подобається її простота. У людини перед виходом на сцену розірвалась сукня. Будь-хто інший, можливо, не вийшов би на сцену або шукав заміну, але не вона. Вона взяла та вийшла така, яка вона є. Це заслуговує поваги!" - підписав відео у TikTok фан-акаунт trincher.anechka.

Анна Трінчер виступила у дірявому сценічному образі

У коментарях під відео юзери погодилися з такими словами й висловили зірці ще більше підтримки:

Навіть у такій сукні вона має шикарний вигляд

Тут знову відіграє роль харизма й яка енергетика у людини. Я спочатку й не помітила, тому не потрібно на цьому акцентувати увагу. Молодець

Чесно, якщо б не сказали, то і не зрозуміла б, що воно розірване

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталя Могилевська впала просто під час свого концерту. Після інциденту на очах у публіки вона пожартувала про свою вагу.

Читайте також: