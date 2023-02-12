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Анна Трінчер у довгій сукні з глибоким декольте показала розкішний образ на камеру

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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144
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Анна Трінчер у довгій сукні з глибоким декольте показала розкішний образ на камеру

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зірка поділилася кадрами з нової фотосесії.

Співачка та блогерка Анна Трінчер зачарувала шанувальників кадрами з нових знімань.

Знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами, знятими за лаштунками фотосесії.  На зніманнях Трінчер в образі рокової красуні позувала на камеру. Відповідної атмосфери ролику додала пісня Feeling Good.

У кадрі співачка з'явилася у розкішній чорній сукні, яка відкрила її тендітні ключиці та довгі ноги. А глибоке декольте підкреслило пишний бюст зірки. Волосся Трінчер зібрала у низький хвіст, а також зробила яскравий макіяж.

Шанувальники співачки зазначили, що 21-річна Трінчер дуже гармонійно вписала у цей образ: "Така гарна!", "У мене щелепа не закривається!", "Ого, яка ти крута!". 

Раніше співачка Анна Трінчер поділилася рідкісними світлинами з рідним батьком, з яким не спілкується вже шість років.

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Дата публікації
Перегляди
144
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