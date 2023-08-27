Анна Трінчер у елегантній сукні з розрізом захопила кадрами зі спокусливої фотосесії

Зірка продемонструвала свою жіночність.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер привернула увагу фанів кадрами з нової гарної фотосесії.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася спокусливими світлинами, на яких продемонструвала свою красу та жіночність. Трінчер повигиналася на камеру, сидячі на дивані.
Для фотосесії Анна обрала елегантну чорну сукню на тонких бретельках з високим розрізом та пікантним декольте. Вбрання підкреслило принади співачки та її довгі ніжки. Образ знаменитість доповнила пишними локонами та мінімалістичними прикрасами.
"Рада бачити вас, друзі", - підписала фото співачка.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер похизувалася результатами свого схуднення у коротенький спідниці.
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