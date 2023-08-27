Анна Трінчер у елегантній сукні з розрізом захопила кадрами зі спокусливої фотосесії

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер привернула увагу фанів кадрами з нової гарної фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася спокусливими світлинами, на яких продемонструвала свою красу та жіночність. Трінчер повигиналася на камеру, сидячі на дивані.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Для фотосесії Анна обрала елегантну чорну сукню на тонких бретельках з високим розрізом та пікантним декольте. Вбрання підкреслило принади співачки та її довгі ніжки. Образ знаменитість доповнила пишними локонами та мінімалістичними прикрасами.

"Рада бачити вас, друзі", - підписала фото співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер похизувалася результатами свого схуднення у коротенький спідниці.

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