Анна Трінчер у кардинально новому образі з коротким волоссям попозувала без бюстгальтера

Артистка знялася у зухвалій фотосесії.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з шанувальниками кадрами з нової фотосесії.
На сторінці в Instagram артистка розмістила серію знімків, на яких постала в зухвалому образі. Трінчер приміряла коротку перуку, одягла білі мереживні колготи, босоніжки на підборах та білосніжний тренч, під який не одягла спідню білизну:
"Свого психолога, часом, важче знайти ніж чоловіка. Але не зупиняйтесь, ментальна гігієна – наше все", - підписала кадри виконавиця.
Тим часом підписники сторінки Трінчер взялися порівнювати її сміливий образ з культовими героїнями з кіно, як-то "Її звали Нікіта", або "Кримінальне чтиво". Інші ж вважають, що після розлучення з блогером Олександром Волошиним Трінчер розквітла:
- Розлучення, якщо можна так сказати, пішло на користь. Квітне квіточка. Богиня
- Не впізнала! Дуже розкішний та вишуканий образ
- Ого! Я тебе такою ще не бачила. Просто неймовірна
- Аж очі засліпила такою красою
Нагадаємо, не так давно 22-річна Анна Трінчер показала своє перше сиве волосся. Артистка показала, що з ним зробила і пояснила чому воно в неї з'явилося.
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