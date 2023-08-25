Анна Трінчер у коротенькій спідниці похизувалася результатами схуднення

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер здивувала результатами свого схуднення.

Як зізналася сама виконавиця, навіть для неї скинуті кіло виявилися несподіванкою. У своїх Instagram-stories Трінчер похизувалася пласким животиком у коротенькій спідниці. За словами артистки, ще місяць тому вбрання перетискало їй живіт і було замале.

"Спідниця, в яку я ледь влазила і вона передавлювала мені живіт ще місяць назад", - написала Трінчер.

Втім зараз спідниця навіть трошки завелика на співачку та вона з легкістю може просунути між тілом та одягом руку.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також Анна опублікувала кадр з одного зі своїх концертів, де вона співала на сцені в обтислому вбранні. Виконавиця сама приголомшена тим, який вигляд мала зовсім нещодавно.

"Капець. Це хто?", - здивувалася зірка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, днями чоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин придбав три квартири у Києві та розсекретив їхню вартість.

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