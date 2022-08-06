Анна Трінчер у купальнику показала фотосесію під водою, яку їй подарував наречений на 21-річчя

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер показала шанувальникам, який оригінальний сюрприз їй влаштував коханий на 21-річчя.
Анна Трінчер 2 серпня відсвяткувала день народження. З цієї нагоди наречений артистки, блогер Олександр Волошин зробив їй оригінальний подарунок.
Коханий презентував Анні спільну фотосесію під водою. Що з цього вийшло, Трінчер показала шанувальникам на сторінці в Instagram. Виконавиця запостила знімки, на яких разом з коханим позує під водою, поки фотограф робить кадри за склом.
Для фотосесії Анна обрала суцільний купальник насиченого червоного кольору. Образ співачка доповнила помаранчевим парео. А от Волошин був у чорних штанах та не втратив нагоди посвітити м'язами без сорочки.
"Ну це просто розрив сердечка. Дякую, коханий, за такі неймовірні емоції", - звернулася до нареченого Трінчер.
Своєю чергою, шанувальники пари зазначили у коментарях, що у захваті від них: "Розкішні фото", "дуже крута фотосесія", "не можу надивитись на цю красу".
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