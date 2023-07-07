Анна Трінчер у купальнику з пікантним декольте посвітила пишним бюстом

Артистка похизувалася стрункою фігурою.
Українська співачка Анна Трінчер підкорила прихильників новими пікантними світлинами, де вона хизувалася стрункою фігурою у купальнику.
Знаменитість днями влаштувала фотосет в одній із фотостудій Києва. Зірка позувала перед камерою у суцільних купальниках на тлі штучних піщаних гір. Артистка продемонструвала два образи.
На одних світлинах Анна постала в суцільному купальнику персикового кольору. Увагу прихильників привернув пікантний розріз у зоні декольте. Анна засвітила свій пишний бюст.
Також Трінчер показалася у чорному суцільному купальнику. Купальне вбрання вже не мало таких пікантних розрізів, однак декольте було доволі глибоке.
Загалом, виконавиця продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру, тоненьку талію та гарні ніжки.
Нагадаємо, на початку 2022 року Анна Трінчер зробила пластичну операцію – співачка збільшила розмір грудей. Нещодавно в артистки поцікавилися, чи влаштовує її новий бюст. Анна чесно відповіла, чи шкодує про пластику грудей, та розсекретила, скільки разів на рік збільшує губи.
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