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Анна Трінчер у купальнику з пікантним декольте посвітила пишним бюстом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1449
Час на прочитання
1 хв
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Анна Трінчер у купальнику з пікантним декольте посвітила пишним бюстом

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка похизувалася стрункою фігурою.

Українська співачка Анна Трінчер підкорила прихильників новими пікантними світлинами, де вона хизувалася стрункою фігурою у купальнику.

Знаменитість днями влаштувала фотосет в одній із фотостудій Києва. Зірка позувала перед камерою у суцільних купальниках на тлі штучних піщаних гір. Артистка продемонструвала два образи.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На одних світлинах Анна постала в суцільному купальнику персикового кольору. Увагу прихильників привернув пікантний розріз у зоні декольте. Анна засвітила свій пишний бюст.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також Трінчер показалася у чорному суцільному купальнику. Купальне вбрання вже не мало таких пікантних розрізів, однак декольте було доволі глибоке.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загалом, виконавиця продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру, тоненьку талію та гарні ніжки.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, на початку 2022 року Анна Трінчер зробила пластичну операцію – співачка збільшила розмір грудей. Нещодавно в артистки поцікавилися, чи влаштовує її новий бюст. Анна чесно відповіла, чи шкодує про пластику грудей, та розсекретила, скільки разів на рік збільшує губи.

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Дата публікації
Перегляди
1449
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