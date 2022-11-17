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Анна Трінчер у мінішортах з'явилася у новому кліпі, в якому змусила любитися Зіброва і Наталку Денисенко

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
979
Час на прочитання
2 хв
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Анна Трінчер у мінішортах з'явилася у новому кліпі, в якому змусила любитися Зіброва і Наталку Денисенко

Анна Трінчер

Артистка представила свіжу відеороботу на композицію "Зай".

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер потішила шанувальників свіжою ліричною композицією "Зай" та одразу випустила кліп на неї.

У відео Трінчер зняла членів своєї родини та зіркових друзів. Так, дія у кліпі відбувається в селі, де Трінчер у мінішортах, кофті та хустинці розсікає на білому велосипеді. Там вона зустрічає залицяльника, якого грає чоловік Трінчер, блогер Олександр Волошин.

Паралельно глядачі побачать історію стосунків сільської пари, яку зіграли акторка Наталка Денисенко та Народний артист України Павло Зібров. В кінці відео Трінчер дістається до рідного Києва, де на неї чекала її бабуся Олена Олександрівна.

Цікаво, що у своєму кліпі Анна побачила бабуню в образі брутальної байкерки. Оскільки наприкінці кліпу Олена Олександрівна з'являється верхи на мотоциклі, у чорному латексному комбінезоні та шкіряних напіврукавицях.

Шанувальники не стали змушувати чекати на свої реакції: "Дуже сильна і чутлива до кожної клітини пісня!", "бабуся в кінці – це щось неочікуване", "побігли мурахи шкірою. Пісня в саме серденько", "не знаю, як хто, а я плачу. Крута пісня, проникає до найтонших струн душі".

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Дата публікації
Перегляди
979
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