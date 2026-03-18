Анна Трінчер у мінісукні впала просто на сцені та блискуче викрутилася з конфузу
Артистка поставилася до інциденту з гумором і підкорила фанів своєю реакцією.
Українська співачка Анна Трінчер опинилася в центрі уваги через несподіваний конфуз просто під час виступу.
Курйоз трапився під час концерту в Білій Церкві у межах її туру Україною. На відео, яке швидко розлетілося в TikTok, помітно, як артистка в рожевій мінісукні й блискучому топі хоче ще більше «розкачати» публіку. У якийсь момент Трінчер втратила рівновагу та разом із мікрофоном впала на підлогу, перервавши виконання пісні «Подруга моя».
Втім, ситуація не вибила співачку з колії. Помічники миттєво кинулися на допомогу. Один із охоронців підтримав її за ногу, а асистентка допомогла підвестися. Після цього артистка прикрила обличчя руками, розсміялася і вже за мить продовжила виступ — ще впевненіше та з усмішкою.
Реакція користувачів у Мережі не забарилася. Сама ж Трінчер теж долучилася до обговорення із самоіронією: «Обожнюю! Навіть якщо впав — встань!». Тим часом решта юзерів захоплювалися її професіоналізмом, красою й талантом.
Зате не під фанеру, красуня
Навіть падає красиво
Зірка впала — загадуй бажання
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер присоромила Віталія Козловського за його спроби схитрувати на сцені під час виконання пісень. У гримерці між зірками зав’язався кумедний діалог.