Анна Трінчер у напівпрозорому боді влаштувала шаманські танці у вогняному колі в новому кліпі

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер потішила шанувальників випуском нового кліпу на танцювальну композицію "Очі".

За задумом режисера, у відео Анна намагається привести до тями своє кохання, розбиваючи лід із замороженого партнера, крига дає тріщину, а від її дотиків і гарячих танців він починає танути.

"Очі – це дзеркало душі, через них ми потрапляємо кудись глибше, читаємо думки та емоції інших. У моїй новій відеороботі присутні не лише палкі танці з моїм партнером, це образ тих самий закоханих, які попри все знайдуть вихід, аби доторкнутися подушечками пальців та відчути тепло одне одного. Також не можу не зазначити, що це мій перший кліп з такою кількістю хореографії та дуже важкою підготовкою", – розповіла про новий кліп Трінчер.

Зазначимо, що шанувальники високо оцінили нову роботу Анни, а також її танцювальні вміння:

Це надзвичайно сильно і потужно. Молодчина

Просто неймовірно. Чудова хореографія

Вітаю з таким шедевром, дякуємо за те, що працюєте над українським

Нагадаємо, зовсім нещодавно Анна Трінчер ділилася з шанувальниками, що опинилася під крапельницею. Артистка зізналася, що їй стало зле під час репетиції, тож її екстрено госпіталізували.

Читайте також: