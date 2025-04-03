Анна Трінчер у новому кліпі звела з розуму сексапільного красеня

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Реклама

Українська співачка Анна Трінчер випустила нову пісню, яка отримала назву “Зірочка палай”.

Тривалий час виконавиця презентувала ліричні композиції. Та цього разу на прихильників Анни чекав драйвовий трек, який вже встиг завіруситися в соцмережах. “Зірочка палай” — це про весняну атмосферу. Виконавиця намагалася передати відчуття, коли стає тепліше не тільки на вулиці, а й всередині, хочеться рухатися, танцювати, ловити кожен момент. Але за ритмом і світлом криється важливий меседж: не зупиняйся тільки тому, що хтось у тебе не повірив.

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

“Скільки талановитих людей цей світ не почув, бо хтось в них засумнівався. Цей трек про всі ті моменти, коли ти хотіла зупинитися. Він — нагадування: твоєї віри вже достатньо, щоб запалювати. Не звертай уваги, палай та лети вперед!” — коментує співачка.

Реклама

Артистка вже й встигла випустити яскравий кліп на композицію. Режисером нової відеороботи виступив креативний продюсер Герман Нєнов. У кліпі артистка постає в яскравих образах та зводить з розуму сексапільного красеня.

Нагадаємо, нещодавно з Анною Трінчер стався конфуз. Виконавиця у дірявій сукні вийшла на сцену.