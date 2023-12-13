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Анна Трінчер у сексі-монокіні позалицялася до дівчат у спортзалі в новому кліпі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1484
Час на прочитання
2 хв
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Анна Трінчер у сексі-монокіні позалицялася до дівчат у спортзалі в новому кліпі

Анна Трінчер

Виконавиця представила новий трек "Колоски" і відео до нього.

Українська співачка Анна Трінчер після розлучення з блогером Олександром Волошиним представила нову композицію "Колоски" і кліп до неї.

У новому відео Анна постає у звабливих костюмах та купальниках. Артистка дозволила шанувальникам розгледіти свою фігуру з різних ракурсів. Знімання кліпу відбувалися у спортивній залі, басейні і сауні.

У пісні Трінчер вказує на певну символіку, де рядки "розпущене волосся, знову все здалося" визначають той забутий період невпевненості та замкнутості, а вже в словах "з мене досить – я заплітаю коси" прослідковується внутрішня сила та рішучість сьогоднішнього життя Анни.

Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер
Анна Трінчер / ©
Анна Трінчер

"Від дівчат постійно чекають слабкості дій, награної легкості та нерозуміння серйозних речей у світі, але до чого тут серйозність, якщо за справжньою красою та стриманістю ховається та сама впевнена в собі дівчина, яка сьогодні заплітає колоски та йде тягати залізо, щоб стати ще кращою завтра. "Колоски" – це недосяжна сила правди внутрішнього слогана "неідеальна я", та сама пропрацьована частина душі дівчини, яка прожила незрозумілість та змогла відкрити привабливу жіночність", - прокоментувала роботу Трінчер.

У кліпі знялися подруги Анни, відомі блогерки Марина Мангул, Валерія Дідковську, Diana Gloster, Іла Кузнецову, які також свого часу прожили кризові періоди в житті, але не здалися і тепер з гордістю мотивують інших дівчат любити себе..

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер розповіла, чому вони з Олександром Волошиним не змогли подати документи на розлучення.

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Дата публікації
Перегляди
1484
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