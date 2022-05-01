Анна Трінчер у сльозах повідомила, що орендодавець не повертає їй гроші і не пускає до квартири

Анна Трінчер у сльозах повідомила, що орендодавець не повертає їй гроші і не пускає до квартири

Українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла про неприємну ситуацію, яка сталася з її орендованою квартирою у Києві.

За словами Анни, вони з нареченим Олександром Волошиним від початку повномасштабної війни Росії проти України виїхали зі столиці. Втім, артистка зіштовхнулася з недобросовісним орендодавцем, який вимагає від Трінчер заплатити за ці два місяці і не повертає гроші:

"Людина утримує наші гроші, змушує платити оренду за час, який ми не перебуваємо у квартирі. Ми вже більше двох місяців не проживаємо у квартирі в Києві. Такий важкий час для України, людина просто займається мародерством. У той час, як інші люди навіть не беруть оренду за те, що людина не перебуває у квартирі", - пожалілася Анна.

instagram.com/annatrincher_official

Вона також додала, що орендодавець не пускає Трінчер до квартири, аби вона могла забрати свої речі:

"Щоб ви розуміли, чотири тисячі доларів ця людина нам не повертає. Ми вимушені виїжджати з цієї квартири не тому що нам так захотілося і в нас змінились плани. Більше того, вона не пускає нас до квартири. Вчора до квартири намагалася зайти моя бабуся, щоб забрати договір і з ним вже звертатися до юристів і передавати це діло у суд. Вона не змогла зайти до квартири, її заблокували магнітом і охоронціне пустили", - розповіла Трінчер.

instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

Артистка повідомила, що налаштована рішуче. Анна вже зв'язалася з юристом та залучила ЗМІ.

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