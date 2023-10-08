Анна Трінчер у сльозах розповіла, як покійна Ніна Матвієнко допомогла їй в житті: "Повірила в мене"

Співачка Анна Трінчер відреагувала на раптову смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.

Для молодої виконавиці знайомство з легендарною артисткою стало доленосним. У своїх Instagram-stories Трінчер у сльозах розповіла, як Ніна Митрофанівна допомогла їй повірити в себе та дала шанс у кар'єрі.

14-річна співачка познайомилася з Матвієнко під час участі в "Дитячому Євробаченні" та була дуже здивована, коли така відома артистка запросила її співати разом з нею на своїх концертах.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Не можу не прокоментувати смерть Ніни Матвієнко. Для мене це дуже велика постать, особисто в моєму житті. Колись я виступала від України на "Дитячому Євробаченні" і ми прийшли до Ніни, познайомилися. Вона запропонувала мені співати з нею на її концертах, просто так, тому що повірила в мене. Це для мене мало таке велике значення. Тоді мені було 14 років і я тільки починала свій шлях. І такі величезні, авторитетні і легендарні люди, які вірили в мене, давали мені дуже багато сил і віри в себе. Тому я до Ніни Митрофанівни ставилася завжди з величезною повагою та не можу до сих пір повірити. За два дні в неї мав бути день день народження", - ледь стримуючи емоції, розповіла Анна.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

У цей трагічний день Трінчер не хотіла викладати щось у своїх соцмережах, але велика кількість фото та відео про Матвієнко нагадали їй особисті теплі моменти зі співачкою. Анна пригадала, як була приголомшена неймовірним голосом Народної артистки.

"Якщо чесно, не хотіла виходити сьогодні в сторіз. Але у Мережі багато відео з виступів Ніни Митрофанівни і така ностальгія нахлинула. Я пригадала, як виступала на цих концертах і яке враження вони на мене справляли. Я стояла за кулісами і бачила, як Ніна стояла на сцені без мікрофону, співаючи на усю залу, і це було чутно! Дуже так філігранно, тихо, вона не кричала, але вона співала так, що чув увесь концертна зала", - розповіла Трінчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Про смерть легендарної співачки повідомила її донька Тоня Матвієнко. Сайт ТСН.ua пригадав, якою була видатна зірка української естради та поділився її найвідомішими піснями.

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