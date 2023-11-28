Анна Трінчер у сльозах зізналась, що стало причиною розлучення з чоловіком та хто був ініціатором

Українська співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин приголомшили новиною, що розлучаються. Колишнє подружжя відверто розповіла про їхній розрив.

Ексзакохані записали відеорозмову, яку опублікували на YouTube. Зокрема, знаменитості зізнались, що стало причиною розлучення та хто був ініціатором цього складного рішення. Анна поділилася, що негаразди у стосунках почалися пів року тому. Саме тоді у Волошина діагностували депресію.

"Пів року тому у нас із Сашею у стосунках почалася криза. Мені здається, що таким каталізатором до цієї кризи став діагноз – депресія", - розповіла Анна.

Анна Трінчер / Фото: скриншот з відео

Депресія негативно вплинула на стан Волошина. Зокрема, співачка намагалася йому допомогти впоратися з негараздами. Однак блогер говорить, що він не реагував це та відштовхував рідну людину, тим самим робив їй боляче.

"Було за останні пів року дуже багато неприємних моментів і для мене, і для тебе, але в основному для тебе. Хочу тобі подякувати за період, коли мені стало тяжко, але, попри те, що я поводився не гарно, відвертався від твоєї допомоги, робив тобі дійсно боляче…Зараз, коли мені стало трішечки краще, я починаю розуміти, що я робив погані речі, які не має робити чоловік. Просто я відвертався від допомоги близької людини і моментами говорив дуже неприємні речі", - розповів Олександр.

Олександр Волошин / Фото: скриншот з відео

Рішення про розлучення прийняв саме Волошин. Анна говорить, що він покликав її на зустріч та оголосив про свої наміри.

"Саша прийняв це рішення і озвучив його мені. Я тривалий час думала, як правильно про це сказати, щоб це було по-людськи та чесно", - поділилася Анна.

Анна Трінчер / Фото: скриншот з відео

За словами Олександра, він якоїсь миті зрозумів, що його почуття до артистки почали згасати. Блогер розумів, що не може більше так далі, тож прийняв рішення розлучитися.

"В один момент я зрозумів, що не готовий далі причиняти тобі той біль, який причиняв. Зрозумів, що не можу контролювати це. Я тобі сказав, що я не відчуваю до тебе того, що відчував раніше. Такі почуття, які були раніше, їх вже немає", - поділився блогер.

Олександр Волошин / Фото: скриншот з відео

Колишні закохані не могли стримати сліз, коли говорили про розлучення. Тим не менш, вони пообіцяли з повагою ставитися одне до одного та до їхнього спільного минулого.

Зазначимо, Анна Трінчер та Олександр Волошин перебували у стосунках понад два роки. У шлюбі колишні закохані прожили лише рік.

Нагадаємо, нещодавно дружина соліста гурту "Скай" Олега Собчука оголосила, що вони розлучаються. Марія назвала колишнього аб'юзером та шокувала їхнім листуванням.

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