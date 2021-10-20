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Анна Трінчер у спідній білизні та рожевих панчохах похизувалася стрункою фігурою

Анна Трінчер у спідній білизні та рожевих панчохах похизувалася стрункою фігурою

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Зірка поділилася еротичним знімком.

Відома українська співачка та акторка Анна Трінчер показала відверті світлини з нового фотосету.

Анна Трінчер у спідній / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер у спідній / instagram.com/annatrincher_official

На знімках, які виконавиця розмістила у своєму Instagram, зірка серіалу "Школа" позувала у спідній білизні, обравши для фото спокусливі пози. Так, знаменитість приміряла бірюзовий ліф, трусики, пояс та рожеві панчохи. Своє довге волосся зірка зібрала у кіски.

Анна Трінчер у спідній / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер у спідній / instagram.com/annatrincher_official

До слова, в артистки неймовірно струнка фігура. В Анни підтягнутий живіт, гарні ніжки та апетитні сіднички.

Анна Трінчер у спідній / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер у спідній / instagram.com/annatrincher_official

Ошелешені фани не змогли стриматися та засипали зірку компліментами. Зокрема, вони зазначили, що у співачки неймовірна фігура.

  • Круті фото! Крута фігура! Фото взагалі вогонь! Ти крута!
  • Тепер хейтерам є про що поговорити. Фото супер!
  • Це просто вау!

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