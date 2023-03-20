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Анна Трінчер у спідньому захопила фанів світлинами з величезним букетом троянд

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2041
Час на прочитання
1 хв
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Анна Трінчер у спідньому захопила фанів світлинами з величезним букетом троянд

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нові фото артистка виклала у своєму блозі.

Співачка та блогерка Анна Трінчер зачарувала прихильників новими світлинами. 

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відверті фото з домашньої фотосесії. У кадрі Трінічер позувала у чорному спідньому, накривши плечі легким халатиком. 

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Разом зі співачкою на фото з'явився її кіт Усик, якого вони з чоловіком Олександром Волошиним взяли до себе у листопаді минулого року. 

"Мама та синачка", - підписала фото Трінчер.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також виконавиця похизувалася перед фанами розкішним букетом червоних троянд, який їй подарував чоловік. 

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На фото підписники могли розгледіти шикарний бюст Трінчер. До речі, нещодавно співачка показала, який шрам залишився в неї після пластичної операції зі збільшення грудей.

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Дата публікації
Перегляди
2041
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