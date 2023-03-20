Анна Трінчер у спідньому захопила фанів світлинами з величезним букетом троянд

Нові фото артистка виклала у своєму блозі.
Співачка та блогерка Анна Трінчер зачарувала прихильників новими світлинами.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відверті фото з домашньої фотосесії. У кадрі Трінічер позувала у чорному спідньому, накривши плечі легким халатиком.
Разом зі співачкою на фото з'явився її кіт Усик, якого вони з чоловіком Олександром Волошиним взяли до себе у листопаді минулого року.
"Мама та синачка", - підписала фото Трінчер.
Також виконавиця похизувалася перед фанами розкішним букетом червоних троянд, який їй подарував чоловік.
На фото підписники могли розгледіти шикарний бюст Трінчер. До речі, нещодавно співачка показала, який шрам залишився в неї після пластичної операції зі збільшення грудей.
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