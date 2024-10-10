Анна Трінчер у спокусливому відео показала свого екскоханця – відомого співака

Українська співачка Анна Трінчер представила дуетну композицію з виконавцем Cheev, справжнє ім'я якого Владислав Чижиков.

Артисти випустили спільний трек, який отримав назву "Не знаю". Пісня була створена на основі життєвого досвіду Трінчер та Чижикова. Дуетною композицією виконавці занурюють слухачів у світ почуттів, де коханню доводиться пережити безліч випробувань, аби врешті партнери змогли знайти непростий шлях одне до одного після пережитих травм.

Анна Трінчер та Cheev

"Для мене ця пісня – заклик до того, що справжнє кохання вимагає часу, зусиль і щирості. Кохати треба вчасно, не відкладати на потім і не боятися вкладати всі свої емоції та сили у стосунки. Адже любов – це не лише відчуття, а й велика робота. Я хочу донести до кожного, що стосунки – це не просто романтика, а щоденна праця, готовність слухати, розуміти і будувати спільне майбутнє разом", - ділиться Трінчер.

Ідея створити дует в артистів виникла майже одразу, коли Трінчер почула демоверсію пісні. Співачці сподобалася мелодія треку і вона помітила в ній щось особливе, що підкреслювало б взаємодію двох голосів. Cheev без вагань погодився на дует.

Анна Трінчер та Cheev

"Пісня "Не знаю" про стан самотності й відчуття, які переживає кожен з нас одразу після розриву. Це момент, коли у тобі борються дві людини: одна каже, що розрив був правильним рішенням, але друга нагадує, скільки у вас в парі було неймовірних моментів, які зробили вас ближчими і які не хочеться забувати", - коментує нову роботу Cheev.

Музиканти вже також представили доволі спокусливий кліп на пісню, режисером якого став кліпмейкер Антон Пожидаєв. У ролику артисти зіграли екскоханців, які переживають внутрішній конфлікт через розрив і борються зі спогадами минулого.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських заспівав про болісний розрив з коханою людиною. Заради прем'єри нового треку виконавець неочікувано став блондином.

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