Анна Трінчер відповіла, коли планує народжувати дітей: "Тупо і безвідповідально зробити, аби було"

Українська виконавиця та блогерка Анна Трінер зізналася, чи планують вони з чоловіком Олександром Волошиним дітей.

Шанувальники співачки часто пишуть їй запитання про майбутніх дітей у приватні повідомлення. У сторіз в Instagram Трінчер вирішила відповісти фанам. Співачка вважає, що планування дітей - це велика відповідальність та до цього треба спочатку бути морально готовими.

"Зрозумійте, це тупо і безвідповідально зробити, аби було. Це величезна відповідальність, це життя на "до" і "після". Коли відчуємо, що щиро хочемо і готові до цього, зробимо", - відповіла Трінчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Поки що разом із чоловіком виконавиця завела домашнього улюбленця - кота на ім'я Усик. Він став справжнім членом родини, адже теж часто з'являється у відео блогерів.

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