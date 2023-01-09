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Анна Трінчер відповіла, коли планує народжувати дітей: "Тупо і безвідповідально зробити, аби було"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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107
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Анна Трінчер відповіла, коли планує народжувати дітей: "Тупо і безвідповідально зробити, аби було"

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зараз співачка зосереджена на кар'єрі.

Українська виконавиця та блогерка Анна Трінер зізналася, чи планують вони з чоловіком Олександром Волошиним дітей.

Шанувальники співачки часто пишуть їй запитання про майбутніх дітей у приватні повідомлення. У сторіз в Instagram Трінчер вирішила відповісти фанам. Співачка вважає, що планування дітей - це велика відповідальність та до цього треба спочатку бути морально готовими. 

"Зрозумійте, це тупо і безвідповідально зробити, аби було. Це величезна відповідальність, це життя на "до" і "після". Коли відчуємо, що щиро хочемо і готові до цього, зробимо", - відповіла Трінчер. 

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Поки що разом із чоловіком виконавиця завела домашнього улюбленця - кота на ім'я Усик. Він став справжнім членом родини, адже теж часто з'являється у відео блогерів.

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Дата публікації
Перегляди
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