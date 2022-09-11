Анна Трінчер відповіла на закиди, що через жовту весільну сукню вона розлучиться

Вже незабаром відбудеться розпис виконавиці Анни Трінчер та блогера Олександра Волошина. Поки ж закохані діляться подробицями підготовки до весільної церемонії.

Зокрема, артиста не могла дочекатися, аби нарешті показати сукню, яку вона обрала для розпису. Утім, не всі прихильники Анни пораділи за співачку. Трінчер почали попереджати, аби вона обрала сукню іншого кольору, адже, на їхню думку, жовтий - символізує розлучення.

Знаменитість не розгубилася, а швидко прокоментувала свій вибір. Так, артистка дала чітко зрозуміти, що не вірить в забобони.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Напевно, якщо б я вірила в забобони, я не показувала навіть своє життя з коханим, бо щастя любить тишу. Але мені абсолютно начхати на це все, бо головне – це кохання. Воно або є, або його немає", - зазначила Анна у своєму Instagram.

Також Трінчер додала, що неважливо, якого кольору сукня. Тим більше, після розпису розлучаються й ті пари, де наречена обирала біле вбрання.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"І неважливо: ви в жовтій сукні, червоній, чорній на весіллі, на розписі. Абсолютно неважливо. Тим паче, що мало пар, які виходили заміж у білій сукні, а потім розлучалися?" – додала Анна.

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