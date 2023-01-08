Анна Трінчер відповіла на закиди, що вона фінансово залежить від чоловіка

Співачці дорікнули за це, адже вона просить подарунки у коханого.

Українська співачка Анна Трінчер відповіла на закиди, що вона нібито залежить від свого чоловіка, блогера Олександра Волошина, у фінансовому плані.

Артистці дорікнули за це через те, що вона може час від часу просити у коханого якісь коштовні подарунки. Нещодавно це був телефон, який Олександр все ж таки подарував Анні на Новий рік.

Зірка відповіла, що ні від кого у фінансовому плані вона не залежить від 18 років. За словами виконавиці, вона спроможна купити собі якійсь коштовну річ самостійно.

"Я, яка від 18 років повністю себе забезпечую, незалежна ні від кого, маю свою команду, якій виплачую зп. І можу собі дозволити купити машину і айфон", - відповіла Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Трінчер пояснила, що іноді просить у чоловіка подарунки, адже є певні речі, які вона хоче отримати від коханого.

"Але не сприймайте все так серйозно. Це такі наші жарти. Є речі, які все ж таки хочеться отримати від коханого", - прокоментувала Анна.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно чоловік Анни Трінчер показав, який коштовний подарунок йому зробила дружина на Новий рік. Співачка подарувала коханому брендову річ.

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