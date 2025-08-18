- Дата публікації
Анна Трінчер відреклася від участі в "Євробаченні" і пояснила чому
Артистка наголосила на шаленому тиску під час конкурсу.
Українська співачка Анна Трінчер відверто зізналася, що більше не мріє про участь у «Євробаченні».
Зірка в інтерв’ю Champion Radio розповіла, що за лаштунками престижного конкурсу ховається надзвичайний стрес, тиск та емоційне вигорання.
Дівчина нагадала, що вже має досвід виступів на великих вокальних шоу — від «Голосу країни» до Дитячого Євробачення-2015. Втім тепер вона переконана, що знову проходити через шалений ритм, постійний контроль публіки та боротьбу за очікування глядачів — не для неї.
«Мені здається, що я вже пережила ці моменти. Я так люблю те, чим я займаюся, а «Євробачення» — це завжди про надзвичайно великий стрес, концентрацію людей, подій уваги та негативу», — наголосила Трінчер.
Також співачка підкреслила, що це серйозна відповідальність перед всією країною — потрібно виправдати очікування.
Остаточне рішення зірка ухвалила після того, як побачила, як гурт Ziferblat важко переживав конкуренцію на «Євробаченні-2025». За словами Анни, саме тоді вона зрозуміла, що не готова до таких емоційних випробувань.
Нині виконавиця зосереджена на власній творчості, де може працювати у зручному для себе темпі без зайвого стресу та тиску.
