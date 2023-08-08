Анна Трінчер відверто розповіла про кризу у стосунках з чоловіком: "Ми не будемо жити разом"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер відверто розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

Як зізналась зірка в Instagram-stories, нині вони з коханим переживають кризу. Пара навіть пішла на сеанс до сімейного психолога, аби зрозуміти свої проблеми та вирішити їх. Після терапії подружжя зрозуміло, що їм буде краще не жити разом.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ми з Сашею не будемо жити разом…Це рішення було прийняте на спільній сімейній сесії. Повірте, воно зовсім нелегке. До речі, це наша перша сесія разом", - поділилася співачка.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна наголосила, що вони не жартують на тему стосунків. Наразі пара дійсно не живе разом. Як довго це триватиме, зірка не знає. Поки ж подружжя роз'їхалося на два тижні.

"Це не жарти, не хайп. Ми дійсно з Сашею, принаймні поки на два тижні, роз'їжджаємося, а далі подивимося, як будуть розвиватися події. Ми б ніколи на такому не хайпили, це для мене дуже інтимний момент", - розповіла співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця додала, що в кожної пари може трапитися криза після двох років стосунків, і вони з Олександром не стали винятком. За словами знаменитості, настав той період, коли вони припинили були ідеальними одне для одного. Трінчер здивувало, яким її чоловік може бути насправді.

"Ми зіткнулися з певною кризою у стосунках, що в цілому абсолютно нормально для будь-якої пари. Саме такий період 2-2,5 роки, коли нарешті спадає ось ця пилина, і ви не стараєтеся бути одне для одного ідеальними. Особисто для мене Сашина пилина достатньо була різкою, тому зараз я просто заново знайомлюся зі своїм чоловіком, якого мені здається я не знаю поки що. Але це дуже цікавий період. У нас є ще декілька правил, яких ми будемо притримуватися", - розповіла знаменитість.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка наголосила, що у них було два варіанти: працювати над стосунками або ж розлучитися. Подружжя обрало перший.

"У вас завжди є вибір: йти до болісних куточків, пропрацьовувати, не боятись, ставати кращою версією себе, будувати по цеглині ваш будинок щасливих стосунків або розійтися", - підсумувала знаменитість.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, Анна Трінчер та Олександр Волошин почали зустрічатися навесні 2021 року. Вже восени того ж року блогер освідчився співачці. Офіційно Анна та Олександр одружилися 24 вересня 2022 року. Однак подружжя після закінчення війни планує зіграти гучне весілля.

Читайте також.