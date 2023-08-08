Анна Трінчер відверто розповіла про кризу у стосунках з чоловіком: "Ми не будемо жити разом"

Виконавиця пояснила, що трапилося в їхніх стосунках з коханим.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер відверто розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.
Як зізналась зірка в Instagram-stories, нині вони з коханим переживають кризу. Пара навіть пішла на сеанс до сімейного психолога, аби зрозуміти свої проблеми та вирішити їх. Після терапії подружжя зрозуміло, що їм буде краще не жити разом.
"Ми з Сашею не будемо жити разом…Це рішення було прийняте на спільній сімейній сесії. Повірте, воно зовсім нелегке. До речі, це наша перша сесія разом", - поділилася співачка.
Анна наголосила, що вони не жартують на тему стосунків. Наразі пара дійсно не живе разом. Як довго це триватиме, зірка не знає. Поки ж подружжя роз'їхалося на два тижні.
"Це не жарти, не хайп. Ми дійсно з Сашею, принаймні поки на два тижні, роз'їжджаємося, а далі подивимося, як будуть розвиватися події. Ми б ніколи на такому не хайпили, це для мене дуже інтимний момент", - розповіла співачка.
Виконавиця додала, що в кожної пари може трапитися криза після двох років стосунків, і вони з Олександром не стали винятком. За словами знаменитості, настав той період, коли вони припинили були ідеальними одне для одного. Трінчер здивувало, яким її чоловік може бути насправді.
"Ми зіткнулися з певною кризою у стосунках, що в цілому абсолютно нормально для будь-якої пари. Саме такий період 2-2,5 роки, коли нарешті спадає ось ця пилина, і ви не стараєтеся бути одне для одного ідеальними. Особисто для мене Сашина пилина достатньо була різкою, тому зараз я просто заново знайомлюся зі своїм чоловіком, якого мені здається я не знаю поки що. Але це дуже цікавий період. У нас є ще декілька правил, яких ми будемо притримуватися", - розповіла знаменитість.
Співачка наголосила, що у них було два варіанти: працювати над стосунками або ж розлучитися. Подружжя обрало перший.
"У вас завжди є вибір: йти до болісних куточків, пропрацьовувати, не боятись, ставати кращою версією себе, будувати по цеглині ваш будинок щасливих стосунків або розійтися", - підсумувала знаменитість.
Зазначимо, Анна Трінчер та Олександр Волошин почали зустрічатися навесні 2021 року. Вже восени того ж року блогер освідчився співачці. Офіційно Анна та Олександр одружилися 24 вересня 2022 року. Однак подружжя після закінчення війни планує зіграти гучне весілля.
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