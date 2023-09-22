Анна Трінчер відверто розповіла про серйозну кризу у шлюбі: "Мрію налагодити стосунки з чоловіком"

Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла про проблеми у стосунках із чоловіком, скандальним блогером Олександром Волошиним.

За словами артистки, на їхній шлюб вплинуло декілька факторів. По-перше, у коханого виконавиці діагностували депресію. Анна говорить, що хвороба настільки впливає на її чоловіка, що він став зовсім іншою людиною.

По-друге, у стосунках подружжя нині криза, яку, зазвичай, переживають всі закохані через рік після весілля.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Багато хто каже, що це нормальний період. Перші два з половиною, три роки завжди настає криза, коли пропадає закоханість і починається період дуже дорослого, свідомого і глибокого кохання. І в момент, коли не грають гормони, здається, що щось не так, як раніше", - розповіла Трінчер в інтерв'ю шоу "Ближче до зірок".

Виконавиця разом з чоловіком вже зверталася за допомогою до психолога, який порадив їм пожити окремо. Однак стосунки пари лише погіршилися. Тож нині Олександр та Анна шукають гарного спеціаліста, а також намагаються вберегти шлюб. Співачка переконана, що, хоч їхні стосунки неабияк змінилися, та вони з усім впораються та будуть разом.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ми абсолютно класно комунікуємо. Можливо, у нас немає таких глибинних наразі стосунків, коли ми про щось постійно розмовляємо, розвиваємося разом, спільний час проводимо разом. Таких стосунків, які були раніше, у нас поки немає. Я мрію налагодити стосунки з моїм чоловіком", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер неабияк налякала прихильників. Артистка показалася з синцями та заявила, що її побили.

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