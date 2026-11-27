Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла про своє ставлення до материнства, зізналася, чи готова сама стати мамою, та пояснила, як вагітність близької подруги Діани Глостер вплинула на її погляди.

Про це артистка розповіла журналістці Анні Севастьяновій в інтерв’ю для проєкту «Наодинці з Гламуром». Співачка зізналася, що уважно спостерігає за вагітністю подруги та радіє за неї. Водночас хрещеною мамою майбутньої дитини Трінчер не стане. Вона пояснила, що через насичений робочий графік не зможе повноцінно бути присутньою в житті малюка. Раніше Анна не надто замислювалася про власне материнство, адже кар’єра завжди була для неї пріоритетом. Однак досвід Діани дещо змінив її сприйняття цього етапу життя.

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«Я була така трішки більш до чайлдфрі, тому що я дуже амбітна. І для мене моя кар’єра завжди була і буде на першому місці. Але коли я дивлюся на Діану, як вона розквітає, скільки в неї енергії, яка вона щаслива, який це важливий етап для стосунків», — поділилася артистка.

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Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Водночас Трінчер зізналася, що поки не уявляє себе мамою. Особливе занепокоєння в неї викликає перспектива народжувати дитину в умовах повномасштабної війни. Співачка назвала українських жінок, які наважуються на вагітність під час обстрілів і постійного стресу, справжніми героїнями.

«Я поки не уявляю, по-перше, в цьому розряді свого життя мати дитину, а по-друге, поки я не уявляю, як її народити в умовах, в яких ми живемо», — зізналася Анна.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Окрім цього, журналістка Анна Севастьянова поцікавилася ставленням співачки до алкоголю. Попри те, що в репертуарі Трінчер є пісні з відповідним настроєм, у повсякденному житті вона майже не вживає спиртного. Іноді артистка може дозволити собі трохи білого сухого вина за компанію, проте алкоголь їй не надто до вподоби.

«Просто алкоголь мені не йде, так, щоб напитися. Бо я або засинаю, або повертаю. Тобто в мене дуже маленька толерантність до нього. На щастя, це просто не про мене», — пояснила співачка.

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Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Нагадаємо, нещодавно КМДА не дозволила провести концерт Анни Трінчер у Палаці спорту. Співачка зі сльозами на очах зробила заяву.

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