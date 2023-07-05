Анна Трінчер відверто зізналась, чи шкодує про пластику грудей та скільки разів на рік збільшує губи

Українська співачка Анна Трінчер відповіла, чи шкодує про пластику грудей та скільки разів на рік звертається до косметолога, аби збільшити губи.

Так, в артистки в Instagram-stories поцікавилися, чи задоволена вона пластичною операцією, яку зробила півтора року тому. Виконавиця відверто зізналась, що не шкодує про пластику грудей. Ба більше, так вона почувається впевненішою та більше подобається собі.

"Мені здається результат і так видно. Я задоволена, це буквально змінило моє життя", - поділилася артистка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також виконавиця розповіла, як збільшує собі губи. Знаменитість коле лише 0,5 мл ін'єкції. Так губи мають більш природний вигляд. Раніше Анна збільшувала губи кожні пів року, а нині ж раз на два чи два з половиною роки.

"Я колола по 0,5 мл кожні пів року. Зараз десь раз на 2-2,5 роки. Мені дуже подобаються, що вони невеликі і гарні, як натуральні", - зазначила Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка збільшила собі губи. Блогерка похизувалася результатом та показала фото до та після процедури.

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