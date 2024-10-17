Анна Трінчер відверто зізналась, чи шкодує про шлюб із втікачем Волошиним: "Болісний досвід"

Українська співачка Анна Трінчер відповіла, чи шкодує про шлюб із блогером Олександром Волошиним, який втік з України.

Виконавиця говорить, що проти того, аби озиратися на минуле і говорити, коли вчинила правильно, а коли ні. Артистка переконана, що це все є прожитий досвід, який сформував її як особистість. Зокрема, навіть якщо це був доволі болісний період.

"Я взагалі противниця ось цих порад собі в минуле. Якби ви дали цю пораду, чи пережили б ви цей болісний досвід, чи стали б ви сильнішими? Чи цей біль дала б стільки сил, щоб стати тією людиною, якою ви є? Ні! Ви змінюєте маленьку деталь, і вся конструкція сиплеться. Тому я за те, щоб проживати цей досвід", - розповіла артистка на шоу "МузRoom".

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер також визнає, що робила помилки у стосунках з Олександром Волошиним. Співачка говорить, що це був її перший шлюб, в який вона вступила доволі юною, тож цього було не уникнути. До слова, виконавиця вийшла заміж у 21 рік.

"Чи робила я якісь помилки? Звичайно! Це мій перший шлюб. Я там була дитина", - додала зірка.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, Анна Трінчер та Олександр Волошин почали зустрічатися навесні 2021 року, а вже восени блогер освідчився співачці, на що вона відповіла згодою. Пара зіграла весілля у вересні 2022 року, але вже 2023-го оголосила про розлучення.

Нагадаємо, нещодавно блогер Леон розсекретив стосунки з Анною Трінчер. Він також заявив, що артистка зрадила його.

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