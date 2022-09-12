Анна Трінчер виходить заміж: які обручки обирають наречені і кого з зірок запросили на церемонію

Зараз Анна Трінчер та її наречений активно готуються до весільної церемонії, яка має відбутися у колі рідних та друзів. На своїй сторінці в Instagram співачка ділиться з шанувальниками усіма етапами підготовки.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Так, нещодавно Анна показала, як вони з Олександром обирали обручки. Пара показала фанам декілька варіантів на вибір. Не обійшлося і без жартів від співачки, яка показала, як виглядає з маскою на обличчі.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Як повідомили закохані раньше, весілля заплановане на 24 вересня. Дехто із зіркових гостей вже встигнув отримати своє запрошення. Акторка Наталка Денисенко вже показала листівку від наречених у своїх сторіз.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"У мене особисто було чотири весілля з чоловіком і я обожнюю всі ці штуки, тому я обов'язково прийду", - поділилася Наталка.

Також Трінчер показала, як вони з майбутнім чоловіком вручили запрошення бабусі співачки. Миле відео зворушило шанувальників співачки.

Раніше Анна вже показала, яку сукню обрала для церемонії та отримала купу коментарів про те, що колір вбрання обіцяє парі нещасливий шлюб. Однак виконавиця не зважає на забобони та залишилася вірна своєму вибору.

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