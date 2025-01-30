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Анна Трінчер висловилася про нові романи та плітки довкола особистого життя

Анна Трінчер висловилася про нові романи та плітки довкола особистого життя

Анна Трінчер у кліпі на пісню "Вином текла" / Фото: Пресслужба Анни Трінчер

Співачка розкрила, як після складного періоду здобула свободу у відпущенні.

Українська секс-символ і співачка Анна Трінчер висловилася про внутрішні зміни у новій пісні "Вином текла".

Артистка випустила хіт, де поділилася відвертими зізнаннями про своє особисте життя та трансформації, які сталися з нею за останній період й привели до свободи та сили. В інтерв'ю ТСН.ua зірка розповіла, чи готова до нових стосунків після складного періоду у житті та як навчилася ігнорувати хейт і плітки довкола свого імені.

Анно, нещодавно ви заявили про відмову від серйозних стосунків на пів року. Натомість працювали зі своїм душевним станом і думками, яким має бути чоловік. То чи готові після тривалого періоду на самоті відкрити серце новому чоловікові? 

Цей час став для мене ключовим, адже саме у період самотності я змогла знайти гармонію із собою. Переосмислення власних бажань, потреб і меж дало мені змогу краще зрозуміти, що саме я хочу бачити у стосунках і якого партнера поряд. Я навчилася прислухатися до себе та цінувати свій внутрішній спокій.

Тому, хоча моє серце тепер відкритіше до нових можливостей, я підходжу до цього більш свідомо. Я більше не боюся самотності, адже вона стала для мене часом зростання та самопізнання. Тепер я знаю, що стосунки мають доповнювати життя, а не ставати його центром, і що справжня гармонія можлива лише тоді, коли обидва партнери готові працювати над собою та над своїм зв’язком.

У Мережі про вас чимало пліткують. Як ви ставитеся до хейту? Чи болісно його сприймаєте?

Раніше я дуже болісно реагувала на хейт, адже будь-які негативні слова можуть зачепити, особливо якщо ти вкладаєш у свою роботу душу. Але з часом я зрозуміла, що хейт найчастіше є відображенням внутрішнього стану та невдоволення тих, хто його поширює. Це не про мене, це про них.

Зараз я намагаюся переключати свою увагу на позитив, на ту теплу підтримку, яку отримую від своєї аудиторії, друзів та колег. Адже їхні слова дають натхнення й сили рухатися вперед. Я навчилася відпускати негатив і не дозволяти йому впливати на моє життя та емоційний стан.

Анна Трінчер у кліпі на пісню
Анна Трінчер у кліпі на пісню "Вином текла" / Фото: Пресслужба Анни Трінчер

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер розповіла про те, як навчилася боротися з брехнею у стосунках і скільки коштує зняти кліп за кордоном українському артисту. 

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