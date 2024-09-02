Анна Трінчер висловилася про ексчоловіка Волошина, який втік з України: "Я йому телефонувала"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер висловилася про свого колишнього чоловіка, блогера Олександра Волошина, який під час повномасштабної війни виїхав з України.

Артистка говорить, що не підтримує з ексом зв'язок. Тим не менш, коли довкола Волошина розпочався гучний скандал, коли його після обстрілу "Охматдиту" звинуватили у просуванні російських наративів та в крадіжці коштів з благодійного збору, Анна Трінчер намагалася підтримати колишнього. Співачка написала ексчоловікові та навіть зателефонувала. Однак відповіді зірка не отримала.

"Я, чесно кажучи, абсолютно втратила зв'язок із Сашею. Якось розійшлися наші шляхи, на жаль. Коли в нього сталася ця ситуація, мені траплялися нарізки в Tik Tok, що я його не підтримала. Хоча я йому писала і навіть зателефонувала. Але я відповіді не отримала, можливо, через якісь його власні внутрішні конфлікти зі мною. Я абсолютно нічого не знаю", - розповіла виконавиця в коментарі для "Люкс ФМ"

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Наразі Анна Трінчер і Олександр Волошин зв'язок не підтримують. Утім, співачка продовжує спілкуватися з родиною колишнього чоловіка, особливо з мамою. Вони пишуть одна одній та в разі необхідності підтримують.

"Що стосується мого колишнього чоловіка…Я підтримую зв'язок з його прекрасною родиною, з мамою. Ми періодично листуємося і підтримуємо одна одну", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин зізнався, що йому довелося втекти з України під час війни. Блогер розкрив, в якій країні нині перебуває та чому був змушений виїхати.

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