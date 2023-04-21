Анна Трінчер вийшла на зв'язок з фанами після 5-годинної операції та показала, як відходить від наркозу

Співачка та блогерка Анна Трінчер вийшла на зв'язок зі своїми прихильниками після того, як п'ять годин провела під наркозом.

У Instagram-stories виконавиця поділилася першими кадрами після того, як лікарі вивели її з седації (медикаментозного сну). Знаменитість показала себе ще у досить несвідомому стані, коли вона тільки відійшла від анестезії.

Після процедури у співачки дещо набрякла нижня частина обличчя, тож вона жартома поцікавилася у шанувальників, як їм її новий ніс.

Анна Трінчер після операції / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Деякий час Трінчер бурмотіла та казала усе, що спадало на думку, як це часто буває після наркозу. Деякі фрази після операції змусили зірку посміятися з себе.

"Жити буду! Це тільки перші три хвилини після виходу з седації. Я там таке мочила! "А зубчики видалили? А я не в раю?", - поділилася співачка.

Анна Трінчер після операції / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна не казала, що саме за операцію їй будуть робити, однак з відео підписник зрозуміли, що артистка видалила собі зуби мудрості.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розповіла шанувальникам, що збільшила губи. Співачка поділилася кадрами до та після процедури.

Читайте також: