Анна Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина і показала відео з розпису

Анна Трінчер минулої суботи, 24 вересня, вийшла заміж за свого коханого, українського блогера Олександра Волошина.

Про те, що закохані планують обмінятися клятвами, вони розповіли ще тиждень тому. Втім, подробицями весілля ані Анна, ані Олександр у суботу не ділилися.

Тож сьогодні, на радість шанувальникам, новоспечене молоде подружжя вперше показало, як казало одне одному так. На своїй TikTok сторінці Трінчер розмістила коротке відео, зняте під новий сингл пари "Лише ти і я".

Анна зображена у асиметричній білій сукні, яка підкреслила її фігуру, Олександр же зображений у класичному чорному костюмі та білій сорочці. Більше подробиць молодята поки що не повідомляли.

Нагадаємо, що Анна Трінчер та Олександр Волошин разом вже майже два роки. У жовтні 2021 року блогер освідчився коханій, влаштувавши їй при цьому сюрприз.

Втім, як зізнавалася Анна, її рідні не надто добре сприйняли заручини закоханих. Зокрема, мама артистки засмутилася через те, що майбутній зять не повідомив її про сюрприз. Бабуся співачки одразу чесно сказала, що виступає проти весілля.

Проте, врешті, рідні Анни змінили свою думку, а перед самим весіллям Волошин офіційно попросив руки у мами нареченої.

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