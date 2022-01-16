Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Анна Трінчер вперше показала, який мала вигляд після операції зі збільшення грудей

Анна Трінчер вперше показала, який мала вигляд після операції зі збільшення грудей

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Анна Трінчер вперше показала, який мала вигляд після операції зі збільшення грудей

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Артистка показалася після наркозу.

Українська співачка Анна Трінчер, яка днями здійснила свою мрію та збільшила груди, вперше вийшла на зв'язок з фанатами.

У своїх Instagram-stories 20-річна зірка опублікувала відео, на якому показала, який мала вигляд після мамопластики. У кадрі Аню везуть до палати після наркозу. Знаменитість зі скуйовдженим волоссям має сонний вигляд.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

На запитання про самопочуття виконавиці, Аня відповіла: "Офігенно".

Також Трінчер показала, який вигляд мала до пластики. Вона зізналася, що дуже засмучувалася, коли у 8-9 класі в її однокласниць вже почали рости груди, а у неї ні.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

"Мені обіцяли, що вони виростуть в 15, потім в 17… І от мені 20 і мене надурили", – зазначила вона.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Трінчер поділилася, що отримала чимало хейту через "маленькі" форми. Втім, вона зазначила, що вдалася до операції не через негативні коментарі, а через те, що сама комплексувала і давно про це мріяла.

Читайте також:

Наступна публікація