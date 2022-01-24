Анна Трінчер вперше показалася у прозорому спідньому після збільшення грудей

Проте, артистка нарвалася на низку критики з боку юзерів.

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер вперше після збільшення грудей показалася шанувальникам у спідньому.

На своїй сторінці у Telegram-каналі знаменитість поділилася кадром, на якому постає у прозорій білизні. На знімку можна помітити спеціальні пластирі на місцях розрізу, через які хірург вставляв імпланти.

Щоправда, юзери не надто тепло відреагували на новий бюст Трінчер: "поки не особливо зрозуміло", "різниці ніби не помітно", "треба було більше робити", "це фото до чи після?", "я гадала, буде сочніше".

Своєю чергою, Анна зізналася, що не може не реагувати на такі коментарі і відповіла хейтерам на їхні закиди про те, що можна було груди й трохи більше зробити. "Чесно кажучи, я просто в шоці", - коротко написала Анна.

Разом з тим артистка поділилася, що її нареченому, блогеру Олександру Волошину у ній все подобається. І що він був від неї у захваті як до операції, так і після і що часто завалює свою кохану компліментами.

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