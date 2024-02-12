Анна Трінчер вперше розповіла про купівлю квартири у 18 років і чому не зізнавалася про це раніше

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер приголомшила шанувальників зізнанням про те, що у 18 років купила власне житло.

Так, знаменитість поділилася, що з настанням повноліття вона здійснила масштабну покупку. Зокрема, в елітному житловому комплексі Києва придбала власну квартиру. Втім, за словами Анни, вона лише зараз у свої 23 готова зізнатися у цьому, адже раніше її лякав осуд інших. І додає, що насправді ж всі гроші вона заробила чесною працею.

"У 18 років я купила коштовну квартиру у центрі Києва в дорогому, класному ЖК. Я подумала, що не повірять, що це я заробила, а там не було жодної копійки мами. Я за весь цей час з 18 років ні разу навіть не посміхнулася від цієї думки. Я неначе пішла до магазину й купила банан. Через те, що я постійно думала про нові досягнення: "Купила й купила – ну й що? А далі що?", - розповіла блогерка у власному подкасті.

Анна Трінчер

Трінчер зізнається, що її емоційний стан тоді був пригнічений, але здебільшого вона хотіла слів підтримки й радості від тата, з яким у блогерки склалися доволі непрості стосунки з дитинства.

"Насправді я б хотіла отримати похвалу від батька", - зі сльозами на очах зізналася Анна.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер вперше після розлучення зустрілася зі своїм ексчоловіком Олександром Волошиним і здивувала подробицями їхніх стосунків зараз.

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