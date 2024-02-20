Анна Трінчер вперше розсекретила, як після розлучення сходила на побачення: "Він старший за мене"

Також артистка відповіла, в яких стосунках нині перебуває з колишнім.

Співачка та блогерка Анна Трінчер зізналась, що після розлучення з блогером Олександром Волошиним не страждає від нестачі чоловічої уваги.

Артистка отримує чимало квітів від прихильників, а також її кличуть на побачення. Анна не відповідала нікому взаємністю, утім перед поїздкою на Балі все ж таки погодилася прогулятися з чоловіком.

"У мене було таке одне коротеньке побачення перед вильотом на Балі. Мені було цікаво поспілкуватися з людиною. А взагалі, весь цей період я відмовляла, бо мені було не до цього. Я не відчувала, що я зараз готова після розлучення одразу поринати в якісь романтичні стосунки, тому не витрачала свій час", - розповіла співачка в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна зізналась, що чоловік був старший за неї. Нині співачка для романтичних стосунків розглядає лише дорослих бойфрендів, аби їм було понад 30 років.

"Він був старший за мене. Я розглядаю чоловіків 30+. Я не хочу, звісно ж, якось категоризувати чоловіків, але мій досвід поки що мені показує, що чоловікам до 30 років треба вилікувати свої дитячі травми", - додала Анна.

А щодо колишнього Олександра Волошина Трінчер дала чітко зрозуміти, що між ними вже немає жодних стосунків і не буде: "Між нами немає жодних стосунків".

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін вперше зізнався, що закрутив новий роман, та розповів про свою обраницю. Зокрема, шоумен зізнався, чи познайомив вже кохану зі своїм 2-річним сином.

Читайте також: