Анна Трінчер вперше розсекретила, як після розлучення сходила на побачення: "Він старший за мене"

Також артистка відповіла, в яких стосунках нині перебуває з колишнім.
Співачка та блогерка Анна Трінчер зізналась, що після розлучення з блогером Олександром Волошиним не страждає від нестачі чоловічої уваги.
Артистка отримує чимало квітів від прихильників, а також її кличуть на побачення. Анна не відповідала нікому взаємністю, утім перед поїздкою на Балі все ж таки погодилася прогулятися з чоловіком.
"У мене було таке одне коротеньке побачення перед вильотом на Балі. Мені було цікаво поспілкуватися з людиною. А взагалі, весь цей період я відмовляла, бо мені було не до цього. Я не відчувала, що я зараз готова після розлучення одразу поринати в якісь романтичні стосунки, тому не витрачала свій час", - розповіла співачка в інтерв'ю для "Люкс ФМ".
Анна зізналась, що чоловік був старший за неї. Нині співачка для романтичних стосунків розглядає лише дорослих бойфрендів, аби їм було понад 30 років.
"Він був старший за мене. Я розглядаю чоловіків 30+. Я не хочу, звісно ж, якось категоризувати чоловіків, але мій досвід поки що мені показує, що чоловікам до 30 років треба вилікувати свої дитячі травми", - додала Анна.
А щодо колишнього Олександра Волошина Трінчер дала чітко зрозуміти, що між ними вже немає жодних стосунків і не буде: "Між нами немає жодних стосунків".
Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін вперше зізнався, що закрутив новий роман, та розповів про свою обраницю. Зокрема, шоумен зізнався, чи познайомив вже кохану зі своїм 2-річним сином.
Читайте також: