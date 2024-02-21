Анна Трінчер вперше відповіла Шаманській на звинувачення у плагіаті її шоу

Артистка підтвердила, що знімала свій подкаст у тій же студії, що й блогерка.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколої неї через її YouTube-проєкт "Неідеальна я".

Після того, як блогерка Аліна Шаманська звинуватила Трінчер у тому, що артистка вкрала не лише ідею її підкасту, а й дизайн студії, Анна розставила крапки над "і".

Зокрема Трінчер підтвердила, що її подкаст і шоу Шаманської справді знімалися в одній й тій самій студії. Втім, стверджує Анна, знімання свого проєкту на цій локації вона провела за два місяці до того, як Шаманська там зняла своє шоу.

Анна Трінчер відповіла Аліні Шаманській / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер відповіла Аліні Шаманській / Фото: instagram.com/annatrincher_official

За словами Трінчер, концепцію свого шоу вона вигадала ще рік тому і надала докази у вигляді скрінів переписки зі своєю командою.

Анна Трінчер відповіла Аліні Шаманській / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер відповіла Аліні Шаманській / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також співачка наголосила, що її підкаст і проєкт Аліни кардинально відрізняються за своєю суттю:

"Кардинально різна і суть підкасту. У мене один незмінний експерт - психолог, з яким ми піднімаємо різні соціальні теми. у Аліни формат - подкаст-інтерв’ю, де в кожному випуску історії різних героїв", - пояснила Трінчер.

Наостаток Анна вибачилася перед Аліною Шаманською і зазначила, що "щиро не хотіла доставити їй негативних емоцій", а також що "поважає Аліну та її підкаст".

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у крадіжці ідеї її шоу. Так, за словами Шаманської, Трінчер повністю сплагіатила не лише ідею її YouTube-підкасту, а й оформлення студії.

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