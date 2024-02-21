Анна Трінчер вперше відповіла Шаманській на звинувачення у плагіаті її шоу

Артистка підтвердила, що знімала свій подкаст у тій же студії, що й блогерка.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколої неї через її YouTube-проєкт "Неідеальна я".
Після того, як блогерка Аліна Шаманська звинуватила Трінчер у тому, що артистка вкрала не лише ідею її підкасту, а й дизайн студії, Анна розставила крапки над "і".
Зокрема Трінчер підтвердила, що її подкаст і шоу Шаманської справді знімалися в одній й тій самій студії. Втім, стверджує Анна, знімання свого проєкту на цій локації вона провела за два місяці до того, як Шаманська там зняла своє шоу.
За словами Трінчер, концепцію свого шоу вона вигадала ще рік тому і надала докази у вигляді скрінів переписки зі своєю командою.
Також співачка наголосила, що її підкаст і проєкт Аліни кардинально відрізняються за своєю суттю:
"Кардинально різна і суть підкасту. У мене один незмінний експерт - психолог, з яким ми піднімаємо різні соціальні теми. у Аліни формат - подкаст-інтерв’ю, де в кожному випуску історії різних героїв", - пояснила Трінчер.
Наостаток Анна вибачилася перед Аліною Шаманською і зазначила, що "щиро не хотіла доставити їй негативних емоцій", а також що "поважає Аліну та її підкаст".
Нагадаємо, що декілька тижнів тому Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у крадіжці ідеї її шоу. Так, за словами Шаманської, Трінчер повністю сплагіатила не лише ідею її YouTube-підкасту, а й оформлення студії.
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