Анна Трінчер заговорила про нове кохання після болісного розлучення з Олександром Волошиним

Анна Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер уперше за тривалий час відверто заговорила про особисте життя після розриву з блогером Олександром Волошиним. Артистка зізналася, що кілька років намагалася не підпускати до себе нові почуття, однак тепер поступово дозволяє собі думати про нове кохання.

Після розлучення зірка майже не коментувала тему стосунків, зосередившись на музиці та концертах. Втім, нещодавно на своїй сторінці в Instagram вона поділилася особистими роздумами й пояснила, як її пісні фактично стали хронікою пережитих емоцій.

Трінчер пригадала композицію «Лише ти і я», яку колись записала разом із колишнім чоловіком. Пісня має для неї особливе значення, адже звучала під час весілля та досі входить до концертного репертуару.

«Це моя весільна пісня. По сьогоднішній день ця пісня є в плейлисті моїх концертних виступів. Всі ці три роки на беках співав безпосередньо мій колишній чоловік і я постійно чула його голос. Я співала на сотнях весіллях цю пісню і звичайно це завжди зароджувало в мені якесь прекрасне почуття, але разом із тим мені було достатньо боляче», — зізналася виконавиця.

За словами артистки, кожна нова композиція відображала окремий етап її внутрішніх переживань. Так, трек «Бар за баром», який з’явився вже після розлучення, став для неї способом прожити складні емоції. Згодом з’явилася композиція «Зірочка палай», яка, за словами співачки, стала символом відродження. Пізніше випущена пісня «Подруга моя», присвячену жіночій підтримці. Тепер же артистка готує новий трек «Палає», який, як вона каже, знаменує ще один важливий етап у її житті.

«Три роки я дуже бігла від кохання. Я боялася знову відкритися та довіритися. Для мене це було страшніше, ніж відбабахати 30 концертів підряд. Декілька місяців тому я сіла з собою на одинці і чесно поговорила, що, можливо, я вже готова до чогось прекрасного», — зізналася артистка.

Співачка навіть жартома називає свої пісні пророчими та сподівається, що нова композиція також принесе зміни в особистому житті.

«І так, як мої пісні пророчі, хай воно таки спрацює. Можливо, доля з цією новою піснею „Палає“ принесе в моє життя велике кохання, де зі мною станеться буквально те, про що я співаю: „Я твоя мила від початку та до краю“», — додала вона.

Схоже, що новий музичний період для Анни Трінчер може стати не лише творчим, а й дуже особистим. Артистка почала відверто ділитися своїми переживаннями та емоціями, які раніше залишалися лише у піснях. Можливо, нова музика стане для неї способом прожити нові почуття та знайти справжнє щастя.

