Гламур
227
Анна Трінчер висміяла бідних людей і серйозно розлютила Мережу

Довкола артистки розгорівся гучний скандал.

Віра Хмельницька
Анна Трінчер

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер не на жарт розлютила Мережу своїми словами про бідних людей.

У новому випуску шоу "Перепрошую" артистка разом із напарницями Анітою Соловей, Діаною Глостер і Валерією Андріївною обговорювала вплив соціальних мереж на увагу, пам'ять і концентрацію.Під час розмови вони почали ділитися, хто та який контент споживає.

Анна Трінчер видала, що їй подобається спостерігати у TikTok за людьми, які "дуже погано живуть і в поганих умовах". За словами артистки, "вони забирають залишки їжі, прибирають у себе в сараї". Виконавиця говорить, що мала декілька улюблених каналів у TikTok з таким контентом. Водночас співачка сміялася, коли це розповідала.

"Я хочу вам зізнатися. Така категорія контенту... люди, які дуже погано живуть, в дуже поганих умовах. І вони знімають TikTok, як вони кожен день ідуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти. Як вони там прибирають у себе в сараї. Їх типовий стайл — вони знімають все від першої особи, що ти наче проживаєш його життя, його очима дивлячись ці відео", — видала артистка.

Реакція Мережі не змусила на себе довго чекати. У коментарях під випуском виконавицю розкритикували за таке висміювання бідних людей. Користувачі зазначили, що за такі слова має бути соромно, адже бідність — не смішно.

  • Чому мені соромно за Аню? Бідність — це не смішно!

  • Дівчата, скажіть, будь ласка, вас дійсно так смішить бідність? Просто той випадок, коли красива картинка, але бридка душа. Якщо вже знімаєте щось на YouTube, фільтруйте те, що вилітає з вашого рота, бо ви не знаєте, що буде з вами через 5-10 років!

  • Дійсно, це ж так смішно споглядати за всіма тими жебраками і контентом, який вони знімають. Це ж не успішний успіх дивитися братів і сестер за розумом! І жодна з присутніх не сказала: "Схаменися! В нас 70% країни так живе!" Тупо лідери думок і "духовні гуру", на яких ми заслуговуємо! Дно!

Щоправда, не всі критикували Анну Трінчер. Знайшлися й ті, що заступилися за співачку. Мовляв, вона нічого такого не сказала і бідність не висміювала. Сама ж співачка наразі не коментує скандал.

Нагадаємо, нещодавно на Анну Трінчер під час концерту скоїли напад. Співачка розкрила подробиці інциденту.

