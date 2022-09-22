Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Анна Трінчер з нареченим випустили спільний трек і відео, у якому замилували дитячими фото

Дата публікації
Перегляди
237
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Анна Трінчер з нареченим випустили спільний трек і відео, у якому замилували дитячими фото

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер потішила шанувальників музичною новинкою.

Так, Анна Трінчер випустила ліричний трек "Лише ти і я", який записала у дуеті зі своїм нареченим, блогером Олександром Волошиним.

Закохані також одразу запрем'єрили зворушливе lyric-відео до цієї композиції. Ролик складається з архівних дитячих фотографій наречених, а також з їхніх світлин з заручин.

Як відомо, вже 24 вересня Анна та Олександр відгуляють весілля.

" Ця пісня для нас з Сашею назавжди залишиться в серцях… Вона про нас, наше кохання, про те, з якою ніжністю ми ставимось один до одного, тим не менш, вона і про кохання в цілому. Я впевнена, що ця робота спроможна відігріти навіть льодяну душу і вселити віру в кохання. А я вже зовсім скоро стану офіційно дружиною, тому досить і вам відкладати все на потім. Беріть свою кохану, освідчуйтеся їй і до РАЦСу, якщо саме так відчуває ваше серце!" – написала Анна під відео.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що у захваті від спільної роботи закоханих: "Це найкраща пісня про кохання, яку я чула. Пісня супер. Кліп – до сліз", "як гарно і чуттєво! Миру нам усім! Які ви колись були схожі й гарні! Щасливого вам життя", "просто плачу. Неймовірно, чуттєво, душевно. Вітаю вас. Настільки лірично".

Нагадаємо, днями Анна Трінчер зізналася, скільки коштів планувала витратити на своє весілля. Як зізналася Анна, через те, що церемонія відбудеться лише у колі родичів, їхні з нареченим витрати дещо змінилися.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
237
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація