Анна Трінчер з розмахом відсвяткувала 24-річчя: де та з ким була артистка

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська зірка Анна Трінчер влаштувала тематичну вечірку в леопардовому стилі з нагоди дня народження й поїхала святкувати на захід України.

Святкувати дівчина почала ще 2 серпня, адже її команда влаштувала їй сюрприз й організувала корпоратив просто на сцені. Захід минав у Львові, тому співачка насолоджувалась не тільки компанією друзів, а й гарною погодою та архітектурою.

Пізніше артистку привітали інші знайомі та навіть фани, які надсилали квіти безпосередньо до готелю, де вона зупинилась. До вітань долучились і хлопці з її балету, виконавши Трінчер танець та подарувавши солодощі.

Основне святкування артистка організувала в Буковелі разом зі своїми подругами й назвала це «жіночим ретритом». До програми входили родельбан (гірський атракціон), медитація та СПА. Після походу до салону краси, де дівчину також привітали, вона, разом із подругами, відправились на тематичну вечірку, де весело провела час.

«Фотографувалися, їли, плакали, сміялися, співали пісні, їли торт, задували свічки. Все було просто ідеально», — зазначила артистка.

Незважаючи на таке грандіозне святкування, наступного дня їй потрібно було здавати аналізи, тому вона зняла відео з лікарні, чим немало підбурила інтерес читачів.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер заговорила про особисте життя після розлучення. Артистка зізналась, чи вільне її серце.