Анна Трінчер забула, кому переказала гроші та пішла до поліції: "Мені соромно"

Анна Трінчер забула, кому переказала гроші та пішла до поліції: "Мені соромно"

Артистка вважала, що стала жертвою шахраїв.

З українською співачкою та блогеркою Анною Трінчер сталася курйозна ситуація.

Так, знаменитість розповіла в Instagram-stories, що отримала сповіщення про списання коштів з платіжної карти. Зірка була впевнена, що нікому нічого переказувати не могла. Тим більше тоді вона спілкувалася зі своїм бойфрендом.

Артистка почала панікувати, адже багатьох її друзів обкрадали шахраї. Вона розповіла про це своїй мамі, і вони вирішили піти писати заяву до поліції.

Анна Трінчер думала, що її обікрали / instagram.com/annatrincher_official

"Я дуже боюся злому карток. Неодноразово так крали гроші у моїх знайомих. Ми з мамою одразу ж пішли до поліції писати заяву", - розповіла блогерка.

Анна Трінчер думала, що її обікрали / instagram.com/annatrincher_official

Після того, як заява була написала, зірка згадала, що дійсно переказувала кошти. Так, вона виплатила заробітну платню своєму співробітнику.

Анна Трінчер думала, що її обікрали / instagram.com/annatrincher_official

"Мені дуже соромно. Що у мене з пам’яттю? Я дивилась свої листування. Я дійсно думала, що може забула. Проте, зовсім не могла згадати", - поділилась зірка.

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