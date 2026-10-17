Анна Трінчер захворіла просто перед концертом і повністю втратила голос

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Українська співачка Анна Трінчер захворіла просто перед концертом.

В артистки був виступ у Львові. Однак концерт минув не так, як цього б хотілося виконавиці, про що вона розповіла в Instagram-stories. Знаменитість зізналась, що захворіла. На жаль, недуга вплинула й на голос Анни Трінчер, вона його повністю втратила. Тож, співачці довелося рятувати виступ. Вона звернулась за допомогою до медиків. Анні Трінчер заливали в голосові зв’язки адреналін, що дало їй змогу виступити. Щоправда, під кінець концерту дія препарату вичерпалась, тож співачка не змогла доспівати останні пісні. На щастя, в цьому виконавиці допоміг зал, за що вона неабияк вдячна.

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Допис Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

«Ми заливали у зв’язки адреналін. Особливість цього препарату в тому, що він працює виключно на якийсь період. Просто в якийсь момент хоп — і ваші зв’язки вимикаються. Співати дуже важко. Це сталося на останніх двох пісня. Дякувати Богу, вони були на біс. Мене дуже підтримав зал у Львові, я дуже вам вдячна за це. Все вийшло, але я дуже хвилювалась, бо для артиста — це велика проблема, коли у тебе вокальні пісні, концерт, а ти просто не можеш це робити через те, що в тебе немає сил у голосі», — поділилась артистка.

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Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер також наголосила, що такий метод повернення голосу насправді не є безпечним. Річ у тім, що адреналін не відновлює, а лише приховує симптоми та дозволяє певний час співати. Однак голосові зв’язки все одно лишаються хворими та зазнають чималого навантаження. Співачка зазначила, що все робила обережно та лише під наглядом лікаря.

Анна Трінчер захворіла / © instagram.com/annatrincher_official

«У моменті ти відчуваєш, що голос повернувся і тут найстрашніше — ти починаєш співати на повну силу на хворі звʼязки, і це може привезти до поганого результату. Тому дуже обережно і під наглядом лікаря!» — наголосила знаменитість.

Анна Трінчер захворіла / © instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер пригрозила ексчоловіку «кошмаром». Також артистка неочікувано зізналась у коханні відомому співаку.

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